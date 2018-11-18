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Адвокат Януковича назвал сроки его госпитализации

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Курс лечения экс-президента Украины Виктора Януковича после получения травмы продлится не меньше трех недель. У него серьезная травма, рассказал адвокат Александр Горошинский.

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Янукович не может двигаться, передает слова юриста RT. Горошинский добавил, что позже защита предоставит украинскому суду все необходимые документы.

Ранее 18 ноября адвокат заявил, что из-за госпитализации его подзащитный не сможет в отведенные сроки выступить с последним словом по делу о гособвинении в украинском суде. По его словам, защита будет ставить вопрос о переносе заседания. Горошинский добавил, что есть и другие причины для переноса — в частности, он не прошел регистрацию в России в качестве адвоката, что необходимо по процедуре; кроме того, защита ходатайствовала о допросе еще одного свидетеля.

Утром 18 ноября СМИ сообщили, что в НИИ скорой помощи имени Склифосовского был доставлен мужчина, похожий на Януковича, затем его перевели в частную клинику. Позже в больнице подтвердили, что он поступил и был выписан после оказания помощи.

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