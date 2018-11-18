Адвокат Януковича назвал сроки его госпитализации

Курс лечения экс-президента Украины Виктора Януковича после получения травмы продлится не меньше трех недель. У него серьезная травма, рассказал адвокат Александр Горошинский.

Янукович не может двигаться, передает слова юриста RT. Горошинский добавил, что позже защита предоставит украинскому суду все необходимые документы.

Ранее 18 ноября адвокат заявил, что из-за госпитализации его подзащитный не сможет в отведенные сроки выступить с последним словом по делу о гособвинении в украинском суде. По его словам, защита будет ставить вопрос о переносе заседания. Горошинский добавил, что есть и другие причины для переноса — в частности, он не прошел регистрацию в России в качестве адвоката, что необходимо по процедуре; кроме того, защита ходатайствовала о допросе еще одного свидетеля.

Утром 18 ноября СМИ сообщили, что в НИИ скорой помощи имени Склифосовского был доставлен мужчина, похожий на Януковича, затем его перевели в частную клинику. Позже в больнице подтвердили, что он поступил и был выписан после оказания помощи.