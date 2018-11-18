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НИИ имени Склифосовского прокомментировал госпитализацию Януковича

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В московском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского подтвердили госпитализацию экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает «Газета.ру».

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В справочной медучреждения заявили, что бывший представитель украинской власти приехал в пятницу, 16 ноября. Однако в тот же день после оказания медпомощи его выписали.

Ранее 18 ноября в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Януковича. Отмечалось, что у него подозревали серьезные травмы позвоночника и колена, которые он якобы получил во время игры в теннис. Тогда же сообщалось, что после недолгого пребывания в НИИ имени Склифосовского пациента перевезли в частную клинику.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го на фоне массовых акций протеста, которые завершились госпереворотом в стране. Новая украинская власть обвинила экс-главу государства в создании преступной организации, злоупотреблении властью и госизмене, возбудив против него уголовное дело.

9 августа 2018 года Печерский районный суд Киева постановил задержать экс-президента и доставить его в столицу, но уже по делу о давлении на украинскую церковь.

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