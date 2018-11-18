СМИ сообщили об экстренной госпитализации Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович был экстренно госпитализирован в московский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в медучреждении.

Согласно данным издания, в пятницу, 16 ноября, в больницу в обездвиженном состоянии был доставлен человек, очень похожий на политика. По предварительной информации, у него было подозрение на серьезные травмы позвоночника и колена, которые он якобы получил во время игры в теннис. Отмечается, что мужчина пробыл в институте недолго. Сначала отправили в реанимацию, а затем перевезли в частную клинику.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го на фоне массовых акций протеста в столице и других украинских городах, которые завершились насильственной сменой власти в стране.

В результате тех событий политик был свергнут с должности. Новое руководство Украины обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении властью и госизмене, возбудив против Януковича уголовное дело.

9 августа 2018 года Печерский районный суд Киева постановил задержать экс-президента и доставить его в столицу, но уже по делу о давлении на Украинскую церковь.