Адвокат Януковича подтвердил его госпитализацию в московскую клинику

Адвокат бывшего президента Украины Александр Горошинский подтвердил информацию о том, что Виктор Янукович был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник 16 ноября.

По словам юриста, сам он узнал об этом от помощников политика по телефону, после чего посетил его в больнице. «Есть предположения о наличии у него травмы колена и позвоночника, пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться», — цитирует Горошинского ТАСС.

18 ноября СМИ сообщили о том, что мужчина, похожий на Януковича, был госпитализирован в московский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, откуда его позднее перевезли в частную клинику.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го на фоне массовых акций протеста в столице и других украинских городах, которые завершились насильственной сменой власти в стране.

В результате тех событий политик был свергнут с должности. Новое руководство Украины обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении властью и госизмене, возбудив против Януковича уголовное дело.

9 августа 2018 года Печерский районный суд Киева постановил задержать экс-президента и доставить его в столицу, но уже по делу о давлении на Украинскую церковь.