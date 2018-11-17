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Москвич умер от передозировки корвалолом и пустырником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Молодой мужчина, по предварительным данным, умер от передозировки корвалолом и пустырником в своей квартире на севере Москвы, сообщают «Известия»

Жилище пришлось вскрывать при помощи спецслужб по просьбе родственников, поскольку перед смертью 36-летний мужчина не выходил на связь. 

Специалисты пришли к выводу, что он был мертв больше суток. Рядом с телом покойного нашли сумку с $150 тыс.

Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что игрока астраханского ФК «Звезда» задержали по подозрению в убийстве 78-летнего водителя такси. Футболист уже сознался в содеянном. 

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