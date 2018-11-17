Москвич умер от передозировки корвалолом и пустырником

Молодой мужчина, по предварительным данным, умер от передозировки корвалолом и пустырником в своей квартире на севере Москвы, сообщают «Известия».

Жилище пришлось вскрывать при помощи спецслужб по просьбе родственников, поскольку перед смертью 36-летний мужчина не выходил на связь.

Специалисты пришли к выводу, что он был мертв больше суток. Рядом с телом покойного нашли сумку с $150 тыс.

Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что игрока астраханского ФК «Звезда» задержали по подозрению в убийстве 78-летнего водителя такси. Футболист уже сознался в содеянном.