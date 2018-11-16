ФАС предупредила независимые АЗС о необходимости снизить цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила независимые АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить розничные цены на топливо соразмерно оптовым. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о компаниях, занимающих доминирующее положение в регионе, в том числе ПКП «Союз и К», ПАО «Нефтемаркет», «Петровскнефтепродукт» и ООО «Регион».

Отмечается, что ФАС предупредила компании о необходимости снижения цен «в связи с возможным наличием в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства».

31 октября правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца текущего года. Через неделю премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго и ФАС заключить с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо.

Весной в России резко выросла стоимость бензина. В связи с этим с 1 июня власти решили уменьшить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей и на дизель на 2 тыс. рублей за тонну. Кроме того, правительство и нефтяники договорились о том, что последние будут сдерживать цены на уровне 30 мая. Благодаря этим мерам, по данным Росстата, рост цен на бензин замедлился в 12 раз.