В «Роскачестве» рассказали о правильном выборе глазированных сырков

Специалисты «Роскачества» посоветовали при выборе сырков в глазури обращать внимание на название продукта, его форму и упаковку, говорится в пятницу, 16 ноября, на сайте организации.

Эксперты отметили, что настоящий сырок называется «сырок творожный глазированный», это говорит об использовании при производстве натурального творога. Если формулировка другая, то в продукте содержатся растительные жиры.

Полезный сырок изготовлен из творога, сахара, глазури, допускается присутствие сливок и сливочного масла, а наличие натуральных красителей и ароматизаторов в составе сырка допускается ГОСТом. Наполнители, например, орехи и ванилин, какао-порошок и другие пищевые продукты, производитель может добавлять самостоятельно.

В продукте не должно быть камеди, крахмала, каррагинана и жиров растительного происхождения. Не допускается нарушение формы сырка, а его упаковка не должна иметь повреждений.

«Роскачество» также сообщило о начале исследования качества творожных глазированных сырков, представленных на прилавках отечественных магазинов.

13 ноября в ведомстве проверили молочные сосиски российских производителей. Продукт изучили на соответствие 70 показателям и установили, что его действительно делают из мяса.