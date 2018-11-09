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«Роскачество» проверит качество пельменей по всей России

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Роскачество» объявило о начале исследования пельменей. Образцы продукции закупят по всей России и по итогам экспертиз определят лучшие пельмени в стране. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 9 ноября.

В «Роскачестве» пока не раскрыли, продукция каких брендов попадет к экспертам, но уточнили, что это будут пельмени, произведенные в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Владимирской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Саратовской, Рязанской, Тверской, Томской и Челябинской областях; Алтайском, Краснодарском, Красноярском, и Пермском краях, а также в республиках Мордовия и Башкортостан.

Пельмени исследуют по более чем 50 параметрам безопасности и качества. Любимый продукт россиян проверят на наличие антибиотиков, искусственных добавок, крахмала, растительного белка и сои, определят количество теста и мяса, а также их качественные характеристики.

Состав пельменей должен быть прост — в идеале это фарш, лук репчатый, соль, перец, мука, вода и яйца, передает НСН. Если на пачке указаны «специи» без уточнения, какие именно, скорее всего, изготовители добавили в состав усилители вкуса и ароматизаторы, отмечают в «Роскачестве».

В зависимости от количества мяса в составе, пельмени разделяют на несколько категорий от А до Д включительно. Так, категория А должна содержать не менее 80% мяса, Б — не менее 60%, у категории В в фарше должно быть не менее 40% мяса, не менее 20% мяса содержится в продукции категории Г. В пельменях категории Д может содержаться менее 20% мяса, при этом остальную часть фарша составят специи, лук и животные субпродукты.

Данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что россияне при выборе продуктов питания предпочитают отечественных производителей.

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