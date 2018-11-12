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Младенцы-близнецы погибли при пожаре в Волгограде

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Фото: МЧС РФ
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Младенцы-близнецы погибли при пожаре в частном доме в Волгограде в понедельник, 12 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в здании на улице Терновая. По предварительным данным, мать отлучилась из дома, оставив семерых несовершеннолетних детей под присмотром супруга, который также отошел к родственникам, живущим по соседству. Увидев, что дом горит, он кинулся спасать детей, пятерых из них он успел вывести.

Специалисты не исключают, что причиной пожара стал электрический обогреватель. По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

11 ноября в результате пожара в частном доме в поселке Октябрьский Омской области погибли двое детей и их отец.

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