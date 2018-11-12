Крупный пожар произошел на заводе «Центролит» в Рязани
Пожар вспыхнул на территории завода по переработке цветного металла «Центролит» в Рязани. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщается на сайте МЧС по Рязанской области.
Возгорание произошло в производственном здании. На место инцидента выехали девять пожарных машин и 30 спасателей.
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры пожара.
Накануне крупный пожар произошел в 16-этажном жилом доме на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы. В здании загорелись пять квартир. Из дома эвакуировали более 30 человек.