Крупный пожар произошел на заводе «Центролит» в Рязани

Пожар вспыхнул на территории завода по переработке цветного металла «Центролит» в Рязани. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщается на сайте МЧС по Рязанской области.

Возгорание произошло в производственном здании. На место инцидента выехали девять пожарных машин и 30 спасателей.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры пожара.

По данным ТАСС , пожарным удалось локализовать возгорание. Пожару был присвоен третий, максимальный, номер сложности. Данные о пострадавших не приводятся. Как сообщает агентство, в тушении пожара задействованы 50 спасателей. По словам очевидцев, очаг возгорания находился на парковке, передает РИА «7 новостей»

Накануне крупный пожар произошел в 16-этажном жилом доме на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы. В здании загорелись пять квартир. Из дома эвакуировали более 30 человек.