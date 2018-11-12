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В результате пожара в жилом доме в Перми погибли два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар возник в жилом доме в Перми, в результате погибли два человека. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 6:30 по местному времени (4:30 мск).

Как в понедельник, 12 ноября, передает ТАСС со ссылкой на данные регионального главка МЧС, по прибытии пожарных в кирпичном доме не наблюдалось горения, однако помещение было сильно задымлено. Внутри него огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины.

В настоящее время личности погибших выясняют, причину пожара установят в ходе дознания.

Накануне крупный пожар произошел в шестнадцатиэтажном жилом доме на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы. Загорелись сразу пять квартир, из дома эвакуировали более 30 человек.

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