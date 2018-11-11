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Два ребенка и отец погибли при пожаре в Омской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двое детей и их отец погибли в ночь на воскресенье во время пожара в частном доме в поселке Октябрьский Омской области. Об этом сообщили в СУСК по региону.

«В поселке Октябрьский в квартире двухквартирного частного дома произошло возгорание. Погибли два мальчика, 9 и 13 лет, и их 38-летний отец», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По версии следователей, задымление началось на веранде, через которую осуществлялся выход на улицу. Мужчина попытался самостоятельно потушить огонь, заблокировавший проход. В это время его супруга вынесла из здания 10-летнего сына. Мужчина вернулся в комнату за двумя другими сыновьями, однако из-за сильного задымления выйти уже не смог.

Спасенный ребенок получил ожог кисти, медики оказали ему необходимую помощь. Его мать не пострадала. В региональном МЧС уточнили, что пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки. 

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