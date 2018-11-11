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Появилось видео с места крупного пожара в «новой Москве»

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Фото: РЕН-ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео крупного пожара, произошедшего ранним утром 11 ноября в «новой Москве». Как видно на кадрах, пламя охватило ангар, на месте происшествия постоянно раздаются хлопки.

Инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Огонь распространился на площади около 200 кв. м, произошло частичное обрушение кровли. По некоторым данным, в данном ангаре могут находиться автозапчасти.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Утром в субботу, 10 ноября, произошел пожар в здании гипермаркета «Лента» на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Огонь охватил почти 5 тыс. кв. м магазина. Поднимавшийся над зданием черный дым был виден во многих районах города.

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