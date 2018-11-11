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Пять квартир загорелись на северо-востоке Москвы

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Фото: vk.com/Бабушкинская
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Крупный пожар произошел в шестнадцатиэтажном жилом доме на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы. В здании загорелись сразу пять квартир, сообщает телеканал РЕН ТВ

По данным журналистов, из дома эвакуировали более 30 человек, их них трое — дети. 

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС, возгорание произошло на балконах, открытое горение удалось устранить в 15:33 мск. Агентство уточняет, что речь идет о доме 13, корпус 2 по улице Изумрудной.

На месте работают экстренные службы, в тушении пожара задействовано порядка десяти единиц техники.

Ранее, 11 ноября, произошел крупный пожар в одноэтажном металлическом ангаре в «новой Москве».

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