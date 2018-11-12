Песков рассказал о переговорах Путина во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 ноября рассказал, с кем Владимиру Путину удалось переговорить во время визита в Париж.

По его словам, во Франции по случаю памятных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны присутствовало более 70 глав государств. Российскому лидеру удалось кратко переговорить со многими из них. Также он уточнил, что около 15 минут Путин уделил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, обсудив с ним двусторонние отношения, после чего коротко переговорил с президентом США Дональдом Трампом.

Песков также утвердительно ответил на вопрос о подготовке визита премьера Греции Алексиса Ципраса. Он подтвердил, что Ципрас посетит Москву 7 декабря.

Визит Ципраса был намечен на первую половину этого года, но в июле после высылки российских дипломатов из Греции отношения стран резко ухудшились, и визит пришлось перенести.

11 ноября в Париже состоялись мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На них собрались многие мировые лидеры, в том числе российский президент Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.