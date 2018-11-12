Зеехофер объявил об уходе с поста главы ХСС

Хорст Зеехофер, возглавляющий МВД ФРГ, объявил о своем уходе с поста председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС).

На пресс-конференции в Саксонии в понедельник, 12 ноября, он уточнил, что сроки его ухода обсуждаются и о них объявят в течение этой недели, передает Spiegel. Пост министра внутренних дел Германии Зеехофер намерен сохранить, уточняет RT.

О том, что Хорст Зеехофер намерен уйти с поста председателя ХСС сообщалось ранее в понедельник. Нового лидера партии изберут на съезде в начале 2019 года.

В сентябре в Германии прошел соцопрос, согласно результатам которого лишь 17% граждан страны довольны политикой, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Деятельность Зеехофера одобрили 15% немцев.