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Зеехофер объявил об уходе с поста главы ХСС

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Хорст Зеехофер, возглавляющий МВД ФРГ, объявил о своем уходе с поста председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС).

На пресс-конференции в Саксонии в понедельник, 12 ноября, он уточнил, что сроки его ухода обсуждаются и о них объявят в течение этой недели, передает Spiegel. Пост министра внутренних дел Германии Зеехофер намерен сохранить, уточняет RT.

О том, что Хорст Зеехофер намерен уйти с поста председателя ХСС сообщалось ранее в понедельник. Нового лидера партии изберут на съезде в начале 2019 года.

В сентябре в Германии прошел соцопрос, согласно результатам которого лишь 17% граждан страны довольны политикой, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Деятельность Зеехофера одобрили 15% немцев.

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