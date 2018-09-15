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Общины мигрантов требуют отставки главы МВД Германии

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Фото: Global Look Press/FrankHoemann/SVEN SIMON
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Многочисленные общины мигрантов и организации по борьбе с расизмом направили министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу открытое письмо с требованием об отставке.

Немецкий телеканал N-TV сообщил в субботу, 15 сентября, что в обращении говорится о необходимости властей действовать по-другому и серьезно относиться к угрозе безопасности.

Зеехофер недостаточно серьезно воспринимает угрозу, исходящую от праворадикального движения в Германии, полагают авторы письма.

Ранее глава МВД ФРГ заявил, что миграционный кризис является корнем всех политических проблем в стране.

«Как граждане (ФРГ. — Ред.) сейчас мы очень переживаем за нашу страну. Мы беспокоимся, потому что правые экстремисты доминируют в новостях, вызывают на улицу иностранцев, имея в виду нас!» — отметили общественники.

В начале сентября Зеехофер отметил, что именно миграционный кризис стал основной причиной падения рейтингов ведущих политических партий Германии.

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