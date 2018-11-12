DPA узнало о планах главы МВД Германии покинуть пост досрочно

Глава министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер подаст в отставку до окончания срока полномочий действующего правительства.

Как передает агентство DPA со ссылкой на собственные источники, о своем решении досрочно покинуть министерство Зеехофер сообщил на закрытой встрече с однопартийцами. Когда именно глава МВД собирается уйти в отставку, не уточняется.

Кроме того, по данным агентства, Зеехофер подтвердил сообщение СМИ об уходе с поста председателя Христианско-социального союза (ХСС). Кто возглавит партию, станет известно на съезде в начале 2019 года. Сам глава МВД пока не давал официальных заявлений по этому поводу.

В сентябре в Германии прошел соцопрос, согласно результатам которого лишь 17% граждан страны довольны политикой, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Деятельность Зеехофера одобряют только 15% немцев.

Накануне Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор военных бундесвера и членов общественной организации Uniter, которые планировали политические убийства.