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Женщина погибла после наезда иномарки на Сахалине

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В городе Холмск Сахалинской области иномарка сбила женщину. От полученных травм пешеход погибла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Сахалинской области.

Авария произошла в понедельник утром, 12 ноября, около 7:15 на Лесозаводской улице. Водитель автомобиля Toyota Caldina допустил наезд на 57-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги в попутном направлении. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев аварии, произошедшее могло быть вызвано плохим освещением на данном отрезке дороги и мокрым дорожным полотном.

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