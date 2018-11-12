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Два человека погибли в ДТП в Астраханской области

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На трассе в Астраханской области лоб в лоб столкнулись автомобили «ВАЗ» и Ford Focus. Смертельные травмы получили оба водителя.

Авария произошла на дороге из Ахтубинска в Нижний Баскунчак. По данным правоохранительных органов, 26-летний водитель машины «ВАЗ» не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Ford Focus. Об этом сообщает «Астрахань-24».

В результате происшествия оба водителя получили тяжелые травмы и скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии пять человек пострадали при ДТП с участием скорой помощи. В состоянии средней тяжести они доставлены в больницу.

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