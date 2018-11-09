В Москве «КамАЗ» насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

На северо-западе Москвы грузовой автомобиль «КамАЗ» насмерть сбил пешехода. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

«КамАЗ» совершил наезд на пешехода в районе дома 35 по Дубравной улице, от полученных травм пешеход скончался. Автомобиль с места ДТП уехал», — заявили в ведомстве.

Обстоятельства аварии уточняются. Водитель и машина объявлены в розыск.

Ранее 9 ноября сообщалось, что минимум семь человек пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Произошло столкновение автобуса и маршрутки. В момент столкновения «Газель» находилась на остановке, в нее врезался автобус. Все пострадавшие ехали в маршрутке.