Кортеж премьеров Великобритании и Бельгии попал в ДТП

В Бельгии попал в ДТП совместный кортеж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы правительства Бельгии Шарля Мишеля, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что столкновение произошло из-за резкого торможения автомобилей перед кортежем. Полицейские на мотоциклах не успели среагировать и врезались в остановившуюся перед кортежем машину. На данный момент правоохранителей доставили в больницу. Главы государств не пострадали.

9 сентября стало известно, что президент Молдавии Игорь Додон попал в серьезное ДТП. Фуру на большой скорости вынесло на встречную полосу, и она протаранила автомобиль, в котором находились президент с семьей и его охрана.