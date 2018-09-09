СМИ сообщили о серьезном ДТП с участием президента Молдавии

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье, 9 сентября, попал в аварию на трассе Страшены–Калараш.

«По предварительным данным, президент был доставлен в больницу», — сообщает молдавский телеканал Publika.md.

Уточняется, что кортеж президента столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Других подробностей инцидента пока не приводится.

Вечером 8 сентября премьер-министр Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из поездки в Сирию.