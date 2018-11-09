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Годовалая девочка пострадала в ДТП с грузовиком во Владимирской области

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Три человека получили травмы при столкновении грузовика и легкового автомобиля во Владимирской области. В числе пострадавших полуторагодовалая девочка.

По данным полиции, водитель грузовика при развороте не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю Renault, который двигался во встречном направлении. При столкновении пострадали 23-летний водитель иномарки, его 23-летняя пассажирка и ребенок. У девочки диагностировали сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске фура наехала на толпу пешеходов, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В больницу была доставлена 54-летняя женщина, от полученных травм она скончалась.

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