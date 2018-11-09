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Жительница Петрозаводска скончалась после наезда грузовика на толпу

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В больнице Петрозаводска скончалась женщина, которая была госпитализирована после ДТП с грузовиком. Транспортное средство наехало на толпу пешеходов.

По данным правоохранительных органов, автомобиль «МАЗ» с полуприцепом выехал на пешеходный переход и совершил наезд на людей, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Тяжелые травмы получила 54-летняя женщина. Она была госпитализирована в городскую больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ИА FlashNord. Женщина скончалась в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия.

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