Жительница Петрозаводска скончалась после наезда грузовика на толпу

В больнице Петрозаводска скончалась женщина, которая была госпитализирована после ДТП с грузовиком. Транспортное средство наехало на толпу пешеходов.

По данным правоохранительных органов, автомобиль «МАЗ» с полуприцепом выехал на пешеходный переход и совершил наезд на людей, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Тяжелые травмы получила 54-летняя женщина. Она была госпитализирована в городскую больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ИА FlashNord. Женщина скончалась в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия.