Четыре человека пострадали в результате ДТП с грузовиком под Саратовом

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в субботу, 10 ноября, в окрестностях Саратова. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Саратовской области.

Как уточняет «РИА Новости», инцидент произошел в 22:45 (21:45 мск) на первом километре трассы Саратов–Сызрань–Волгоград.

По предварительной информации, автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 47-летний мужчина, врезался в грузовик Shacman, остановившийся на трассе из-за сломанного аккумулятора.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его трое пассажирок 7, 9 и 17 лет, которые были не пристегнуты ремнями безопасности, с травмами доставлены в лечебное учреждение, решается вопрос о госпитализации», — говорится в сообщении управления.

В ночь на субботу крупная авария произошла в Греции. Микроавтобус, перевозивший беженцев, столкнулся с грузовым автомобилем недалеко от города Салоники. В результате ДТП погиб один человек, еще 20 пострадали.