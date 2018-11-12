Начался ремонт отделения реанимации областной больницы Биробиджана

В областной больнице Биробиджана к началу 2019 года отремонтируют отделение реанимации. Глава ЕАО Александр Левинталь поручил выделить на эти цели более 9 млн рублей. В клинике уже начались демонтажные работы на площади 330 кв. м.

Затем приведут в порядок реанимационные палаты, ординаторскую, вспомогательные помещения. Планируется заменить плитку, электропроводка, окна и двери, обновить потолочное покрытие.

Отделение сделают более комфортными как для врачей, так и для пациентов. Открытие помещений больницы намечено на январь, отмечает Gazetaeao.ru.