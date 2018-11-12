Прямой эфир

Начался ремонт отделения реанимации областной больницы Биробиджана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В областной больнице Биробиджана к началу 2019 года отремонтируют отделение  реанимации. Глава ЕАО Александр Левинталь поручил выделить на эти цели более 9 млн рублей. В клинике уже начались демонтажные работы на площади 330 кв. м.

Затем приведут в порядок реанимационные палаты, ординаторскую, вспомогательные помещения. Планируется заменить плитку, электропроводка, окна и двери, обновить потолочное покрытие.

Отделение сделают более комфортными как для врачей, так и для пациентов. Открытие помещений больницы намечено на январь, отмечает Gazetaeao.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перинатальный центр капитально отремонтируют в Нижнем Тагиле
Более 600 млн рублей направят на ремонт больниц на Сахалине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017