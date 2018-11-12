Мэр Челябинска прокомментировал слухи о повышении

Евгений Тефтелев прокомментировал слухи о том, что он покинет пост мэра Челябинска. В мессенджере Telegram и в некоторых СМИ ему пророчили повышение на должность вице-губернатора. Тефтелев не подтвердил и не опроверг эти слухи.

«Как только будет такое решение, я сразу с вами поделюсь. Это все мои комментарии»,

— заявил мэр города.

Как отмечает 1obl.ru, Евгений Тефтелев является главой Челябинска с декабря 2014 года.

Ранее мэр Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об уходе со своего поста. Об этом 9 ноября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. А 7 ноября в отставку по собственному желанию подал заммэра Сочи Эдуард Волков.