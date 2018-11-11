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Три врио замгубернатора уволились в Курганской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Трое временных исполняющих обязанности заместителя губернатора Курганской области ушли в отставку. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Урал» в воскресенье, 11 ноября.

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Отмечается, что свои должности покинули врио первого замгубернатора области Виктор Сухнев, врио замгубернатора по социальной политике Александр Карпов, а также директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКС Роман Ванюков.

«Все они написали заявление об уходе по собственному желанию», — рассказали агентству в пресс-службе регионального правительства.

Сухнев занимал свой пост с августа 2016 года, Ванюков — с марта 2017 года. Карпова назначили на должность замгубернатора по соцполитике в 2014 году.

В октябре президент России Владимир Путин назначил Вадима Шумкова временно исполняющим обязанности главы региона. 5 октября он распорядился сменить должности действующих членов правительства на временные.

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