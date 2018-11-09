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Мэр Симферополя подал в отставку

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Мэр Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об уходе со своего поста. Об этом 9 ноября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания по проблемам административного центра региона.

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«Я предложил Игорю Михайловичу Лукашеву написать заявление об увольнении с этой должности. Он мое пожелание выполнил», — приводит ТАСС слова руководителя региона.

Аксенов пояснил, что градоначальник старался разрешить сложившуюся в Симферополе ситуацию с уборкой мусора и дорогами, однако не смог продемонстрировать результативную работу из-за отсутствия опыта.

Глава Крыма также отметил, что в ближайшую неделю будет проводиться «перезагрузка» руководства и рекомендовал всем заместителям администрации написать заявление об отставке. После этого будет определен и.о. мэра.

Игорь Лукашев работал мэром Симферополя с сентября 2017 года. До этого чиновник возглавлял комитет Госсовета Крыма по экономической и бюджетно- финансовой политике.

7 ноября в отставку по собственному желанию подал заммэра Сочи Эдуард Волков.

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