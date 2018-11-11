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Представители гражданского общества собрались добиваться отставки петербургского вице-губернатора

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Пименов Роман
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Оппозиционные депутаты петербургского заксобрания намерены добиваться отставки вице-губернатора города Александра Говорунова, который курирует вопросы внутренней политики, обеспечения правопорядка и государственной службы.

Как сообщает телеканал «78», поводом для недовольства парламентариев послужил тот факт, что Смольный запретил местным коммунистам устроить традиционное шествие к крейсеру «Аврора» и митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции. В результате коммунисты все-таки вышли на акцию, однако в районе ее проведения присутствовало значительное число сотрудников правопорядка.

«Это было последней каплей для меня по отношению к этому гражданину. Считаю, что этот человек дискредитировал образ государственной власти в Санкт-Петербурге своими действиями по поводу митингов и своим хамским отношением к людям», — заявил в беседе с телеканалом депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев.

Помимо этого, Ковалев призвал провести служебное расследование в отношении нарушений, допущенных комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Он (Говорунов. — Ред.) отвечал за всю систему государственной службы, он должен был заниматься антикоррупционной деятельностью. Ничего в этом направлении он не сделал. Таких людей нужно на пушечный выстрел не подпускать к органам государственной власти», — заключил парламентарий.

В свою очередь, политолог Олег Ведутов указал на то, что Говорунов проводит политику, не позволяющую гражданам высказывать свои мысли в «достойной, доступной и удобной для них форме». Как сообщает «78» со ссылкой на собственные источники, политикой Смольного недовольны и в «Единой России».

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