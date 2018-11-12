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Французский министр призвал сделать Европу империей «по подобию США»

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Глава минфина Франции Брюно ле Мэр призвал сделать Европу империей, к каким, по его мнению, относятся США и Китай. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

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По его словам, европейским странам предстоит доказать миру, что они способны сами определять правила и защищать их. Однако чиновник отметил, что такой цели нельзя добиться за несколько лет, для этого потребуются усилия целого поколения.

«Европа должна стать империей, как Китай. И как США. Но она будет мирной империей, которая опирается на зеленый рост. Ни США, ни Китай, вышедшие из Парижского соглашения по климату, не придерживаются этой линии», — подчеркнул ле Мэр.

Вместе с тем министр отметил, что такая «империя» должна основываться на принципах правового государства. Для достижения этой цели, как полагает ле Мэр, странам ЕС необходимо перестать бояться пускать в ход свою власть и защищаться от санкций США, запрещающих торговлю с Ираном. При этом чиновник обратил внимание на то, что в настоящее время «требуется мужество, чтобы встать на пути у правительства (президента США. – Ред.) Дональда Трампа».

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, которая будет обеспечивать стабильность на границах Евросоюза. Политик подчеркнул, что странам ЕС необходимо обороняться самим, а не полагаться на помощь из-за океана.

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