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США прокомментировали планы по размещению ракет в Европе

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Фото: TACC/Михаил Джапаридзе
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США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Об этом заявил журналистам в Париже советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает «Газета.ру». При этом он отметил, что этот договор о РСМД устарел.

«По нашим оценкам, у Китая, к примеру, от трети до половины всех их баллистических и крылатых ракет нарушают положения договора о РСМД», — сказал Болтон.

Советник добавил, что у Ирана «еще больше баллистических ракет средней дальности, чем у Китая», обе страны угрожают союзникам США в Восточной и Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

20 октября американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из ДРСМД. США обвинили РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

2 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Вашингтон пока не направил в Москву уведомление о выходе из договора.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и РФ разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

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