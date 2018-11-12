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Обнародованы предварительные результаты выборов в ДНР

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин получает 61,5% голосов по итогам подсчета 76,43% бюллетеней, сообщили в ЦИК республики.

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Как сообщает ТАСС, ближайшим соперником Пушилина является Роман Храменков, он набирает 12,4% голосов. Замыкает тройку лидеров Владимир Медведев с 10,1%. Также оглашены предварительные результаты Елены Шишкиной — 9,6% и Романа Евстифеева — 6,4% голосов избирателей.

В выборах в Народный совет лидирует общественное движение «Донецкая республика», возглавляемое Пушилиным. Оно набирает 76,1% голосов избирателей после подсчета 76,43% бюллетеней. За «Свободный Донбасс» свои голоса отдали 23,9% жителей республики.

В воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) прошли выборы глав республик и депутатов. Участки для голосования были открыты до 20:00 мск. По данным ЦИК, явка в ДНР превысила 80%.

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