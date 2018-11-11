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Автобус протаранил остановку в Лондоне

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Фото: twitter.com/@aaylinyilmaaz
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Двухэтажный автобус на юге Лондона столкнулся с группой автомобилей и въехал в автобусную остановку. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила городская служба скорой помощи.

В результате пострадали 20 человек, 18 из которых были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, 15-летняя девочка, находится в критическом состоянии, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

По предварительным данным, водитель автобуса был пьян. Он арестован.

В августе прошлого года двухэтажный автобус врезался в витрину магазина на юго-западе Лондона. Тогда пострадали несколько человек.

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