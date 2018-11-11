Автобус протаранил остановку в Лондоне
Двухэтажный автобус на юге Лондона столкнулся с группой автомобилей и въехал в автобусную остановку. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила городская служба скорой помощи.
В результате пострадали 20 человек, 18 из которых были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, 15-летняя девочка, находится в критическом состоянии, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.
По предварительным данным, водитель автобуса был пьян. Он арестован.
В августе прошлого года двухэтажный автобус врезался в витрину магазина на юго-западе Лондона. Тогда пострадали несколько человек.