Автобус протаранил остановку в Лондоне

Двухэтажный автобус на юге Лондона столкнулся с группой автомобилей и въехал в автобусную остановку. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила городская служба скорой помощи.

В результате пострадали 20 человек, 18 из которых были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, 15-летняя девочка, находится в критическом состоянии, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Bus crashes into West Croydon bus station.. 😳 pic.twitter.com/ETADofbb9P — Aylin ❤︎ (@aaylinyilmaaz) November 11, 2018

По предварительным данным, водитель автобуса был пьян. Он арестован.

В августе прошлого года двухэтажный автобус врезался в витрину магазина на юго-западе Лондона. Тогда пострадали несколько человек.