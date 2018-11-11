Леопард напал на ребенка в фойе цирка на Цветном бульваре

Леопард напал на четырехлетнюю девочку в фойе цирка на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщил «Московский комсомолец» в воскресенье, 11 ноября.

Инцидент произошел несколько дней назад. Группа школьников пришла в цирк, чтобы посетить представление, а также совершить экскурсию за кулисы.

Одна из школьниц пришла с сестрой. Пока группа ожидала экскурсовода, мимо прошли дрессировщики. Один из них вел четырехмесячного леопарда.

Сообщается, что животное было без намордника. Без явных на то причин леопард прыгнул на ребенка. Дрессировщику удалось оттащить животное от девочки. Она отделалась испугом, царапиной на шее и порванной одеждой.

Несмотря на то что травма оказалась легкой, девочке предстоит пройти курс уколов от бешенства. По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.

Дрессировщик диких кошек Марица Запашная, комментируя инцидент, заявила, что из-за строения морды у зверя не могло быть намордника. «Пусть леопарду всего четыре месяца и он еще совсем котенок, но он вполне серьезно может изувечить маленького ребенка. Поведение животного меняется мгновенно, и то, что он бросился на девочку, — лишь результат невнимательности его сопровождающего», — уверена она.

28 октября в селе Успенском в Краснодарском крае во время представления в передвижном цирке львица неожиданно отреагировала на аплодисменты и накинулась на девочку, сидевшую в первом ряду. Хищница дотянулась до ребенка и вытянула ее на площадку. Ребенок тяжело пострадал в результате нападения и впал в кому. 6 ноября девочка пришла в себя.

Пострадавшую доставили в больницу с рваными ранами лица, шеи и грудной клетки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В рамках расследования на два месяца под домашний арест помещен директор передвижного цирка.