Устроивших акцию в Париже активисток Femen обвинили в эксгибиционизме

Во Франции полицейские задержали активисток Femen, которые утром 11 ноября попытались устроить на Елисейских Полях в Париже акцию во время торжественной церемонии, посвященной 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Двух девушек задержали сразу после того, как они перелезли через ограждение и оказались на дороге, где должны были проехать лимузины глав государств. Третьей почти удалось добежать до автомобиля президента США Дональда Трампа, но ее перехватили стражи правопорядка. Активисток поместили под стражу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM, их обвиняют в эксгибиционизме.

По словам главы МВД Франции, девушки не создали критической ситуации, поскольку действовали без оружия и были быстро обезврежены.

На церемонию в Париже были приглашены более 120 высокопоставленных гостей, в том числе президенты России и США, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.