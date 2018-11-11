МИД назвал предлогом для новых санкций задержание российского журналиста в США

Задержание первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича вызвало серьезную озабоченность в Москве. В Министерстве иностранных дел отметили, что многочасовой допрос россиянина является очередным свидетельством давления американских властей на любое независимое мнение о США.

В сообщении говорится, что Малькевичу предъявили требование о регистрации возглавляемого им информационного агентства USA Really в качестве иностранного агента «чуть ли не под дулом пистолета». В ведомстве напомнили о похожей истории, произошедшей в прошлом году с телеканалом RT.

«Судя по задававшимся при задержании вопросам про пресловутое «российское воздействие» на выборы в США, которым перед американцами пытаются оправдать внутренние проблемы их страны, за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России», — добавляется в сообщении.

Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона 9 ноября, когда журналист хотел вылететь во Францию для участия в мероприятиях, посвященных столетию Первой мировой войны. По словам россиянина, ему представили ордер, который предписывал провести задержание и разъяснительную беседу, также в нем было прописано изъятие и проверка всех электронных носителей.

Известно, что Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах в американском штате Мэриленд. Об этом свидетельствует сайт Общественной палаты. Во время того, как подводили итоги, журналист высказался о большом количестве нарушений, которые были допущены на голосовании. Также он отметил, что несмотря на это и поток людей, с которым избирательная система не справлялась, обвинений в адрес Москвы не прозвучало.

Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября. По их итогам планируется переизбрание 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также более 6 тыс. членов заксобраний штатов, судей и членов советов школьных округов. Подсчет голосов официально начался в субботу, 10 ноября.

В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Президент России Владимир Путин назвал данное решение со стороны США атакой свободы слова.

Зеркальной реакцией на требование минюста США к RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США стало принятие в РФ в ноябре 2017 года закона о СМИ-иноагентах. В начале декабря Минюст РФ внес в реестр иноагентов девять СМИ США, куда вошли «Голос Америки», «Радио Свобода» и ряд других медиа, имеющих финансирование из США.