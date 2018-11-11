Путин назвал недопустимым ограничение работы СМИ
Президент России Владимир Путин считает контрпродуктивным составление черных списков для различных СМИ, поскольку это противоречит принципам демократии.
«Составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, — вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо, это ничего общего не имеет с демократией», — сказал глава государства в интервью телеканалу RT France.
Путин добавил, что необходимо дать возможность «зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где ее искажение».
В сентябре во Франции был опубликован доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.
В начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва привлекла внимание генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к проблеме защиты прав журналистов.