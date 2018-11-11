Прямой эфир

Путин назвал недопустимым ограничение работы СМИ

0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин считает контрпродуктивным составление черных списков для различных СМИ, поскольку это противоречит принципам демократии.

«Составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, — вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо, это ничего общего не имеет с демократией», — сказал глава государства в интервью телеканалу RT France.

Путин добавил, что необходимо дать возможность «зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где ее искажение».

В сентябре во Франции был опубликован доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

В начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва привлекла внимание генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к проблеме защиты прав журналистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД назвал предлогом для новых санкций задержание российского журналиста в США
Захарова назвала разделившее журналистику на «до» и «после» событие

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017