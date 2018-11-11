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СК проверит информацию о нападении на экс-главу Росимущества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело о нападении на бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева передано для расследования в Следственное управление СКР по региону. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах области в воскресенье, 11 ноября.

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В пресс-службе управления подтвердили информацию и отметили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Нападение произошло 10 ноября. В дом Кинжабаева в Самаре ворвались неизвестные, избили и ранили его ножом. В настоящее время мужчина находится в реанимации. Члены семьи чиновника не пострадали.

Согласно информации на сайте Росимущества, на данный момент Кинжабаев является и.о. руководителя территориального управления ведомства в Москве. Самарское управление он возглавлял с 2005 по 2018 год.

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