СК проверит информацию о нападении на экс-главу Росимущества

Уголовное дело о нападении на бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева передано для расследования в Следственное управление СКР по региону. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах области в воскресенье, 11 ноября.

В пресс-службе управления подтвердили информацию и отметили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Нападение произошло 10 ноября. В дом Кинжабаева в Самаре ворвались неизвестные, избили и ранили его ножом. В настоящее время мужчина находится в реанимации. Члены семьи чиновника не пострадали.

Согласно информации на сайте Росимущества, на данный момент Кинжабаев является и.о. руководителя территориального управления ведомства в Москве. Самарское управление он возглавлял с 2005 по 2018 год.