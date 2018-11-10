СК проверит действия отказавшегося выписать рецепт на инсулин врача

Следственные органы в Краснодарском крае начали проверку из-за отказа врача выписать пациентке рецепт на инсулин в больнице Северского района. Об этом сообщила в субботу, 10 ноября, представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Трифанова.

«Проводится доследственная проверка по факту размещения в открытых источниках видеоролика, на котором врач отказывает обратившейся девушке в рецепте на приобретение инсулина», — цитирует ее ТАСС.

Представитель управления СК отметила, что в настоящее время девушка обеспечена лекарством, а врач уволена из медицинского учреждения.

Ранее 10 ноября стало известно, что центральная больница Северского района Краснодарского края уволила врача, которая в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин из-за того, что та пришла не по записи. При этом медик проигнорировала довод девушки о том, что у нее в тот день заканчивался инсулин, а свободной записи в больницу просто не было. «Очень плохо. Хоть ты сдохни, не выпишу», — заявила доктор.