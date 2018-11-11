Прямой эфир

Экс-глава Росимущества в Самаре находится в реанимации после нападения

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава территориального управления Самарской области Айвар Кинжабаев после нападения вооруженных преступников, которые ранили его ножом, оказался в реанимации.

Как пишет РЕН ТВ, медики не дают никаких прогнозов, мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии. Злоумышленники нанесли Кинжабаеву несколько ножевых ранений, одно из которых пришлось в район брюшной полости.

Также сообщается, что его могут перевезти вертолетом в Москву или Санкт-Петербург для оказания экстренной медицинской помощи.

Нападение произошло 10 ноября. В дом Кинжабаева в Самаре ворвались неизвестные, избили и ранили его ножом. Мужчина был госпитализирован.

Уточняется, что другие члены семьи чиновника не пострадали. По факту нападения начата доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Брюсселе спецназ задержал вооруженного мужчину в ресторане
Полиция рассматривает версию теракта после нападения в Мельбурне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017