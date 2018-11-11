Экс-глава Росимущества в Самаре находится в реанимации после нападения

Бывший глава территориального управления Самарской области Айвар Кинжабаев после нападения вооруженных преступников, которые ранили его ножом, оказался в реанимации.

Как пишет РЕН ТВ, медики не дают никаких прогнозов, мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии. Злоумышленники нанесли Кинжабаеву несколько ножевых ранений, одно из которых пришлось в район брюшной полости.

Также сообщается, что его могут перевезти вертолетом в Москву или Санкт-Петербург для оказания экстренной медицинской помощи.

Нападение произошло 10 ноября. В дом Кинжабаева в Самаре ворвались неизвестные, избили и ранили его ножом. Мужчина был госпитализирован.

Уточняется, что другие члены семьи чиновника не пострадали. По факту нападения начата доследственная проверка.