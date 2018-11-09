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Полиция рассматривает версию теракта после нападения в Мельбурне

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Фото: REUTERS/Sonali Paul
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Австралийская полиция при расследовании инцидента с нападением в Мельбурне не исключает версию теракта. Об этом заявил представитель полиции штата Виктория на пресс-конференции 9 ноября.

Ранее в этот день правоохранители получили сообщение о горящей машине на Бурк-стрит. Прибыв на место, вооруженный ножом мужчина бросился на стражей порядка. Нападавший был нейтрализован выстрелом в грудь, его госпитализировали.

От действий злоумышленника пострадали два человека, еще один погиб — жертвой преступления стал 60-летний мужчина. Сам нападавший скончался в больнице. 

Свидетели утверждают, что во время атаки мужчина выкрикивал «Аллах Акбар», пишет Daily Mail.

В полиции заявили, что личность злоумышленника им известна — мужчина был связан с северо-африканскими экстремистскими группами. Один из его родственников в прошлом году был арестован по обвинениям в причастности к террористической деятельности, пишет газета Syndey Morning Herald.

Паспорт самого нападавшего был аннулирован несколько лет назад, так как мужчину признали потенциально опасным.

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