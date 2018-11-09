Один человек погиб после нападения злоумышленника с ножом в Мельбурне

Один человек погиб и двое пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом в австралийском Мельбурне. Полиция задержала нападавшего, он ранен.

Инцидент произошел на Бурк-стрит. Злоумышленника после задержания госпитализировали в критическом состоянии, пишет The Guardian.

Different angle of the Bourke St attacker being shot by police. What is this insanity? #BourkeSt #Melbourne pic.twitter.com/nwwVYwQBd4 — The LFC Couch 🗣🎙 (@LFCCouch) 9 ноября 2018 г.

Сотрудник книжного магазина, расположенного рядом с местом происшествия, рассказал изданию, что слышал взрыв и выстрелы.

Женщина, проезжавшая мимо на трамвае, тоже сказала, что слышала громкий звук. Но это, по ее словам, были выстрелы, а не взрыв. Она добавила, что видела, как злоумышленник размахивал руками. Ей не было видно, есть ли у него нож, но другие пассажиры утверждали, что да.

Официальный представитель полиции штата Виктория Дэвид Клейтон рассказал в Twitter, что незадолго до инцидента стражи порядка получили сообщение о горящей машине рядом с местом происшествия. Когда они приехали на вызов, им навстречу пошел человек с ножом. Прохожие в это время кричали, что рядом есть раненные.

Полиция обратилась к свидетелям преступления с просьбой дать показания и предоставить фото- и видеосъемку с места ЧП для помощи в расследовании.