Один человек погиб после нападения злоумышленника с ножом в Мельбурне

Один человек погиб и двое пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом в австралийском Мельбурне. Полиция задержала нападавшего, он ранен.

Инцидент произошел на Бурк-стрит. Злоумышленника после задержания госпитализировали в критическом состоянии, пишет The Guardian.

Different angle of the Bourke St attacker being shot by police. What is this insanity? #BourkeSt #Melbourne pic.twitter.com/nwwVYwQBd4