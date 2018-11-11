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В Брюсселе спецназ задержал вооруженного мужчину в ресторане

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Фото: TASS/Zuma
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Полицейский спецназ задержал вооруженного ножом мужчину, который угрожал посетителям одного из ресторанов в районе Иксель в Брюсселе.

По предварительным данным, инцидент произошел на Американской улице. Злоумышленник угрожал посетителям, а затем скрылся в одном из близлежащих зданий, пишет «РИА Новости».

Очевидцы сообщали, что на место прибыл спецназ. Им удалось задержать мужчину, который предпочел сдаться полиции. Сейчас правоохранители намерены допросить его, чтобы выяснить мотивы нападения. При этом в полиции заявили, что речь о захвате заложников не идет.

9 ноября в деловом квартале Мельбурна автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся, а затем мужчина набросил на стражей порядка с криками «Аллах акбар!». В результате атаки один из прохожих погиб, еще двое были госпитализированы с ножевыми ранениями. Сам нападавший был нейтрализован правоохранителями выстрелом в грудь и скончался в больнице.

По словам свидетелей, нападавший бросил взрывное устройство через окно. Также есть свидетели, утверждающие, что злоумышленник специально направил в здание свой автомобиль, который позднее взорвался. Австралийская полиция расценила инцидент, произошедший в Мельбурне, как террористический акт.

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