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В Самаре неизвестные ранили ножом экс-главу управления Росимущества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Четверо злоумышленников ранили ножом бывшего руководителя управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей, вечером 10 ноября неизвестные ворвались в дом Кинжабаева в Самаре, избили и ранили его ножом. Мужчина был госпитализирован.

Уточняется, что другие члены семьи чиновника не пострадали. По факту нападения начата доследственная проверка. По поручению губернатора области Дмитрия Азарова, в больницу к Кинжабаеву направили бригаду областного Центра медицины катастроф.

Согласно информации на сайте Росимущества, на данный момент Кинжабаев является и.о. руководителя территориального управления ведомства в Москве. Самарское управление он возглавлял с 2005 по 2018 год.

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