Число жертв серии взрывов в Сомали возросло до 53 человек

Число погибших в результате серии взрывов около отеля в сомалийском Могадишо возросло до 53 человек. Об этом рассказал агентству Associated Press офицер местной полиции капитан Мохамед Хусейн.

По его словам, количество жертв может снова возрасти. На данный момент в результате теракта насчитывается более 100 раненых, пишет РБК.

9 ноября боевики направили автомобили со взрывчаткой на здание гостиницы в центре Могадишо, которое располагается недалеко от местного департамента расследования уголовных дел. Всего произошло четыре взрыва.

Полиция и охранники отеля сразу после взрывов открыли огонь по террористам и застрелили четверых из них. Еще двое были террористами-смертниками. Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России).