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СК начал проверку после взрыва на полигоне под Самарой

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Следователи начали проверку после взрыва снаряда на полигоне в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом информирует региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошел 9 ноября около 16:00 во время проведения разгрузочных работ на Приволжском государственном испытательном полигоне боеприпасов близ города Чапаевск. При детонации пострадали четыре человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа, которая в ближайшее время приступит к осмотру места происшествия», — указано в сообщении на сайте ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Минпромторге ранее уточнили, что на полигоне проводилась разгрузка боеприпасов, собранных после ЧП в 2013 году. Причиной взрыва, по мнению представителей ведомства, могло стать нарушение техники безопасности.

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