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Стала известна возможная причина взрыва на полигоне в Самарской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В пресс-службе Минпромторга России заявили, что взрыв боеприпасов в Самарской области 9 ноября мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

Также в ведомстве уточнили, что инцидент произошел «не в процессе основной производственной деятельности полигона», сообщает ТАСС.

По данным Минпромторга, при погрузке малокалиберных боеприпасов, собранных после ЧП в 2013 году, сработал один снаряд. В результате инцидента три сотрудника получили легкие травмы ног, один сотрудник — травму ног средней тяжести. Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь.

6 июня сообщалось, что на полигоне в Ленинградской области произошел взрыв неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, и двое военнослужащих получили ранения ног. Пострадавшие были госпитализированы, им оказали всю необходимую помощь.

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