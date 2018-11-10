Прямой эфир

Городская служба сиделок появилась в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Севастопольский комплексный центр социального обслуживания ввел дополнительную услугу на дому для лиц пожилого возраста, полностью или значительно утративших способность к самообслуживанию. Служба сиделок оплачивается по тарифу 166,75 рубля в час.

Опытные соцработники будут менять постельное и нательное белье, разогревать пищу, кормить человека, помогать в умывании и одевании. Кроме того, они могут измерять подопечному артериальное давление и температуру тела, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Технологическое решение для помощи инвалидам с самыми тяжелыми неврологическими расстройствами разрабатывает «Ростех». Оно представляет собой «умный дом» — комплект специального оборудования с цифровым управлением. Это инвалидная коляска, кровать, кресло и бытовая техника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евгений Миронов рассказал о работе благотворительного фонда «Артист»
Безграничные возможности: в «Ростехе» создали «умный дом» для инвалидов
Малоподвижные больные смогут отдавать команды бытовой технике силой мысли

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017