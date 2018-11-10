Городская служба сиделок появилась в Севастополе

Севастопольский комплексный центр социального обслуживания ввел дополнительную услугу на дому для лиц пожилого возраста, полностью или значительно утративших способность к самообслуживанию. Служба сиделок оплачивается по тарифу 166,75 рубля в час.

Опытные соцработники будут менять постельное и нательное белье, разогревать пищу, кормить человека, помогать в умывании и одевании. Кроме того, они могут измерять подопечному артериальное давление и температуру тела, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Технологическое решение для помощи инвалидам с самыми тяжелыми неврологическими расстройствами разрабатывает «Ростех». Оно представляет собой «умный дом» — комплект специального оборудования с цифровым управлением. Это инвалидная коляска, кровать, кресло и бытовая техника.